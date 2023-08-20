موقع goodplanet يتغزل بصحراء جانت

قال موقع goodplanet إن صحراء جانت الجزائرية، أضحت تجتذب المزيد والمزيد من السياح الأجانب. المتحمسين لاكتشاف المناظر الطبيعية الصحراوية الفريدة في العالم.

كما أشار الموقع أن أكثر من 4000 أجنبي قام بزيارة جانت والمناطق المجاورة لها، بما في ذلك طاسيلي ناجر.

وتتميز طاسيلي ناجر بمناظر طبيعية قمرية تتخللها “غابات صخور” من الحجر الرملي المتآكل. وتشكيلات جيولوجية بألوان تتأرجح بين البرتقالي والأسود، مما يضفي مناظر خلابة خاصة عند غروب الشمس.

وقال أحد السياح الفرنسيين البالغ 57 عاما “نأتي لأول مرة إلى جانت لكن سنعود حتما. أنا مع صديقين، لديهما رغبة واحدة فقط ، وهي العودة في أسرع وقت ممكن”.

وأضافت سائحة أخرى “أود العودة إلى هناك كثيرًا جمالها مريح وساحر. الآن وبعد أن اكتشفت جانت سأعود إليها بانتظام”.

كما أن منطقة طاسيلي، موطن “لواحدة من أهم مجموعات الفن الصخري ما قبل التاريخ في العالم. مع أكثر من 15000 رسم ونقش” ، كما توضح اليونسكو في موقعها.

وتتيح هذه اللوحات إمكانية اكتشاف حضارات من 6000 سنة قبل الميلاد إلى القرون الأولى التغيرات في المناخ. وهجرات الحيوانات وتطور الحياة البشرية على حدود الصحراء”.

في عام 2022 ، أقام في جانت أكثر من 2900 أجنبي من 35 جنسية مختلفة، بالإضافة 17000 جزائري.

أما في عام 1982، فقد تم الاعتراف بطاسيلي ناجر كموقع للتراث الثقافي العالمي وموقع للتراث الطبيعي العالمي. في عام 1986 ، أضافت اليونسكو أيضًا طاسيلي ناجر إلى قائمة المحميات.