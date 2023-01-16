موقع TLSCONTACT يحذّر من شراء مواعيد “الفيزا”

حذر موقع “TLSCONTACT”، لطلب التأشيرات من الاعتماد على الوسطاء الذين يبيعون المواعيد. كما ألزم الموقع على الراغبين في السفر إلى فرنسا، لحجز موعد تقديم طلب التأشيرة فقط على TLScontact الإلكتروني.

في حين، ذكر البيان الصادر من الهيئة ذاتها، أن موقع TLSCONTACT، هو المخول الوحيد الذي اختارته فرنسا لجمع طلبات التأشيرات.

ودعا الموقع، إلى عدم شراء المواعيد التي يعرضها أي وسيط. مشيرا إلى أن “هذه ممارسات احتيالية يدينها TLScontact بشدة”. كما أضاف، أنه في حالة تسجيل هذه الممارسات “تحتفظ بحق رفض الدخول إلى مركز التأشيرات الخاص بها”. تابعا ” TLScontacT لن تتسامح مطلقا مع الاحتيال“. وبالمقابل، دعا الموقع إلى الإبلاغ عن أي نشاط احتيالي محتمل، من خلال الاتصال بالموقع والنقر على خيار “الإبلاغ عن احتيال أو فساد”.

وكشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان خلال زيارته للجزائر عن العودة الى علاقات قنصلية “عادية” بين الجزائر وفرنسا. والرجوع بها إلى فترة ما قبل وباء كورونا لاسيما ما تعلق بمنح التأشيرات.

وقال دارمانان في تصريح صحفي عقب إستقباله من قبل رئيس الجمهورية “منذ الاثنين الماضي، قررنا معا استئناف العلاقة القنصلية العادية والعودة بها الى ما قبل جائحة كوفيد-19، لاسيما العلاقة المتعلقة بالتأشيرات والتبادل بين شعبي البلدين من أجل الرقي بهذا التبادل إلى مستوى علاقات الصداقة القوية والخاصة التي تربط الجزائر وفرنسا”.

كما صرح دارمانان ان اللقاء الذي جمعه في وقت سابق اليوم بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد كان “ثريا جدا وسمح بالتعبير عن إرادتنا القوية في مواصلة التعاون وتجسيد الحوار الذي تم بين رئيسي البلدين”. مبرزا في ذات السياق سعي بلاده من أجل “تعزيز التعاون مع الجزائر في المجال الأمني وحماية الأفراد بين الجانبين”.