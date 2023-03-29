موقع إلكتروني خاص بنقاط بيع اللحوم الحمراء المستوردة

نشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بيانا بخصوص نقاط البيع المخصصة للمواد الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع.

وأعلنت الوزارة عبر حسابها على الفيسبوك عن تخصيص نقاط بيع مباشرة على مستوى المؤسسات والدواوين للقطاع موزعة عبر التراب الوطني.

كما وضعت الوزارة موقع إلكتروني خاص لتحديد كل نقاط البيع: Souk.madr.gov.dz

ومن خلال هذا الرابط يمكن البحث عن نقاط البيع في كل ولايات وبطريقة سهلة.

وسيتم توفير على مستوى هذه النقاط أهم المنتجات الفلاحية منها اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، الحليب ومشتقاته، والحبوب، والبقول الجافة.

وكانت الوزارة قد اشرفت على عملية إستيراد ومراقبة العجول الموجهة للذبح م قبل الجزائرية للحوم الحمراء alviar.