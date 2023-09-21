موقف الجزائر من أزمة النيجر “قوي جدا”.. الرئيس تبون له أفكار بنّاءة لحلها

أكد المتحدث الرسمي الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية سام وربرج بنيويورك، إن موقف الجزائر من أزمة النيجر” قوي جدا” ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. له أفكار بناءة لحل الأزمة التي يعرفها هذا البلد .

وقال سام وربرج في تصريح خص به “وأج” على هامش أشغال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي يشارك فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. رفقة 140 من قادة ورؤساء الدول. أن الموقف الجزائري من الأزمة التي تعرفها النيجر “قوي جدا” والرئيس عبد المجيد تبون له أفكار بناءة لحل هذه الأزمة.

وبعد أن جدد الدبلوماسي الأمريكي ترحيب بلاده بانتخاب الجزائر لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن. أوضح أن الجزائر تلعب دورا مهما في شمال إفريقيا والعالم العربي. وهي دولة مهمة ولها تأثير وتواصل مع كافة دول الجوار.

كما أبرز سام وربرج، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد مواصلة التنسيق مع الجزائر لمكافحة الإرهاب.