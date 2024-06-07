موقف بطولي لعازف ساكسفون مصري ينتهي بمأساة

تصدر اسم عازف ساكسفون مصري يدعى محمد علي نصر منصات التواصل الاجتماعي. بعد إنقاذه لسيدة وطفليها، لكن المأساة كانت بانتهاء هذا الموقف البطولي بوفاة نصر.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، يبلغ نصر من العمر 52 عامًا، ويسكن بمحافظة الإسكندرية. ولقي مصرعه داخل حفرة مصعد معطل عقب مساعدته لسيدة وطفليها كي يتمكنوا من الخروج.

ويسكن عازف الساكسفون في الطابق الأخير من بناء مكون من 19 طابقا. وأثناء استخدامه المصعد برفقته أم وطفليها. انقطع التيار الكهربائي عن العقار ليقف المصعد بين طابقين.

ووفقًا لتصريحات السيدة فإنها كانت بصحبه أبنائها عبدالله 5 أعوام، ومريم 7 أعوام. وكانوا في اتجاههم لزيارة شقيقتها في العقار.

وتابعت، أنه عند انقطاع الكهرباء لم يعمل المولد، وتعطل المصعد بين الدورين التاسع والعاشر. وحاولوا الاتصال بحارس العقار أكثر من مرة دون جدوى، فقامت بالاتصال بشقيقتها والتي توجهت إليها برفقه حارس العقار.

وأوضحت أن طفليها انهارا في البكاء، وحاول الراحل محمد علي نصر تهدئتهما. وعقب وصول حارس العقار قام محمد بإخراج الأطفال على كرسي من الخشب من خلال فتحة المصعد.

وعقب إخراج الطفلين، طلب محمد علي نصر من الأم الخروج. إلا أنها رفضت ذلك، وظلت داخل المصعد، ومع محاولة نصر الخروج سقط ليلقي مصرعه في بئر المصعد.

وأعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر عن تكفل النقابة بأسرة عازف الساكسفون.