موقف تاريخي لـ”بوفون” و”أليغري” بعد وفاة “أستوري” !

كشفت مصارد إعلامية إيطالية عن موقف رائع قام به الحارس الأسطوري لإيطاليا جان لويجي بوفون، ومدربه ماسيمليانو أليغري قبل جنازة ديفيد أستوري قائد فيورنتينا.

ونقل موقع “فوتبول إيطاليا” أن بوفون وأليغري، إستئجرا طائرة خاصة بأموالهما لنقل اللاعبين بعد نهاية مباراة توتنهام في رابطة أبطال أوروبا.

لحضور جنازة أستوري في اليوم الموالي، وقال بوفون لزملائه حسب الموقع.

“من يرغب في حضور جنازة أستوري عليه أن يوجد بسحاة الفندق على الساعة الرابعة والنصف صباحا من أجل ركوب الطائرة”.

يذكر أن حضور لاعبي يوفنتوس في جنازة قائد “الفيولا” كان خاصا وبترحيب شديد من الجمهور، رغم العداء التاريخي الكبير بين الفريقين.