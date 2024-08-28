قناة النهار موقف جميل من بن قرينة مع شاب يبيع المناديل في بجاية .. شاهدوا بقلم النهار أونلاين نشر في 28 أوت 2024 - 21:44 شارك غرِّد أرسل 82 0 موقف جميل من بن قرينة مع شاب يبيع المناديل في بجاية .. شاهدوا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/O11HV اقرأ أيضا الشيخ النوي أوفيسيال : الجيش الوطني الشعبي يوجه رسالة للشعب الجزائري .. إنتخبوا والباقي علينا قناة النهار 11 أوت الشيخ النوي أوفيسيال: أوشيش يستغرب من سعر السردين في غرداية ويحيي رفيق قام بتنظيم التجمع بأموال عرسه قناة النهار 27 أوت يوسف أوشيش : "سنخلق 4 مدن ذكية" قناة النهار 22 أوت فياض : مبادرة الرئيس تبون في هذا الوقت الحالي لها رمزية كبيرة جدا قناة النهار 26 أوت جزائريون: نوابغ جزائريون يبدعون في عالم الروبوت و البرمجة قناة النهار 12 أوت إبراهيم مراد: المترشح الحر عبد المجيد تبون كانت له الشجاعة في إطلاق مشروع غارا جبيلات قناة النهار 26 أوت استقبال حار للمترشح يوسف أوشيش بـ "بوغني" مسقط رأسه قناة النهار 24 أوت المترشحون يتجاوزون الإيديولوجيات ويركزون على الشق الاقتصادي قناة النهار 24 أوت إبراهيم مراد يشيد باحترافية قناة النهار وفريقها الشاب المواكب لكل الأحداث قناة النهار 26 أوت بن قرينة يرافق الصحفيين في الحافلات المخصصة لهم قناة النهار 22 أوت