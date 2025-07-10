موقف مثير للسخرية..المغرب يسرق علم الصحراء الغربية !

في تطورأقار السخرية داخل أروقة اجتماع المجلس التنفيذي للإتحاد الأفريقي المنعقد في عاصمة جمهورية غينيا الأستوائية (مالابو)، شهدت قاعة المؤتمرات حادثة غير مسبوقة تمثلت في سرقة علم الصحراء الغربية من مكانه الرسمي المخصص له داخل قاعة الاجتماعات.

و أثارت الحادثة موجة من الاستنكار بين الوفود المشاركة، خاصة كونها وقعت في إطار دبلوماسي يفترض فيه أن الوفود المشاركة تمثل الدول الأعضاء ملزتمة باحترام القوانين و يشترط فيها اتباع السلوك و الاخلاقيات المتعارف عليها عالميا فى مثل هذه المؤتمرات المتعددة الأطراف.

واتجهت أصابع نحو الوفد المغربي، الذي يخوض منذ عقود صراعاً سياسياً ودبلوماسياً مع الصحراء الغربية، العضو المؤسس في الاتحاد الإفريقي.

وقد اعتبرت الوفود أن هذا التصرف يمثل نتهاكاً صارخاً للأعراف الدبلوماسية، و لذلك اشترطت وضع علم الدولة الصحراوية فى مكانه فورا لكي يتمكن الإجتماع من الاستمرار و هو ما حصل بالفعل من خلال تنفيذه من طرف بروتوكول الإتحاد الأفريقي.