موقف محرج لـ”إليسا” والسبب “خاشقجي” !

تعرضت النجمة اللبنانية إليسا لموقف محرج عندما تلفظت بكلمة “خاشقجي”، بدلا من “قهوجي” ما كاد يقلب الوضع ضدها لولا تعاملها الذكي مع الموقف.

وذلك بعد انتشار فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وثق زلة لسان إليسا خلال بدء حفلتها في دبي.

وكانت إليسا قد شكرت كل من جاء لمشاهدة حفلها والاحتفال معها، ووجهت تحية لشخص يدعى ماهر قهوجي،إلا أنها أخطأت ونادته بماهر خاشقجي.

حيث بعفوية و ذكاء ضحكت الفنانة على هفوتها وصححتها معتذرة، متفاديتا بذلك أن تحول الحادثة لموقف سياسي ضدها.

وقد تسبب الفيديو في موجة غضب في السعودية، عند بعض النشطاء على السوشيال ميديا، مطالبين بمحاسبتها على هفوتها.

في حين اعتبر نشطاء آخرون أن الحادثة على تعلو عن كونها زلة لسان، قد يقع فيها أي شخص كان.