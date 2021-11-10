موقوف تحت النظر يفرّ مكبلا بالأصفاد من مقر الشرطة في عنابة

تمّ القبض عليه بعد استنفار أمني كبير

لجنة تفتيش تتكون من إطارات في مفتشية الشرطة بقسنطينة تحلّ بأمن ولاية عنابة

نجحت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، في القبض على شاب في العقد الثاني من عمره، كان موقوفا تحت النظر، عن اشتباه تورطه في حيازة وترويج المخدرات، بعدما تمكن من الفرار، ظهيرة أمس، من مقر الأمن الحضري التاسع وسط المدينة، مكبلا بالأصفاد، قبل أن يتم توقيفه مرة ثانية بأحد زوايا المنطقة، حيث تم تحويله مباشرة على مقر الأمن، لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا، بعد إخطار الجهات القضائية.

القبض على الشاب الفار من مقر الأمن الحضري التاسع وسط مدينة عنابة، من قبل العناصر الأمنية المختصة، جاء إثر عملية بحث واسعة النطاق، بعد فراره، لا سيما وأنه كان قد تم توقيفه قبل يومين في قضية حيازة مخدرات، إلا أن الموقوف وبعد الانتهاء من بعض الإجراءات المعمول بها تمكن من الفرار بالأصفاد، إلى وجهة مجهولة من المدينة، قبل أن يتم القبض عليه في وقت وجيز من قبل المصالح الأمنية.

وحسب مصادر “النهار”، فإن لجنة تفتيش رفيعة المستوى من المفتشية الجهوية للشرطة الشرق في قسنطينة، قد حلت، عشية أمس، إلى ولاية عنابة، مكونة من إطارات شرطية بالمفتشية، للتحقيق في هذه الحادثة التي ظلت حديث العام والخاص بمدينة عنابة، وكذا معرفة حيثيات هذا الفرار.

وقد عرفت مدينة عنابة وضواحيها، ظهيرة أمس، حالة استنفار أمني كبير، بعد انتشار خبر فرار موقوف تحت النظر من مقر الأمن الحضري التاسع وسط مدينة عنابة مكبل اليدين بالأصفاد، قبل أن يتم توقيفه بعد أقل من ساعتين كاملتين الزمن من الفرار، والعودة به إلى مقر الشرطة، وسط ثناء كبير من قبل مواطني المنطقة.