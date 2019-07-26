موكب الرئيس التونسي الراحل السبسي يصل إلى قصر قرطاج

وصل موكب جثمان الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة إلى قصر قرطاج .

وكان موكب الجثمان قد غادر على الساعة الحادية عشرة صباحا المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية، وسط حضور أمني وعسكري مكثف.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية التونسية ” تمّ صباح اليوم الجمعة على الساعة الحادية عشرة نقل جثمان رئيس الجمهورية الفقيد محمد الباجي قايد السبسي من المستشفى العسكري بتونس إلى مقرّ إقامته بقصر قرطاج.”

وأشار البيان، أنه ستُقام مراسم جنازة وطنية لرئيس الجمهورية الراحل يوم السبت 27 جويلية 2019 انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا بقصر قرطاج، بحضور عدد من قادة دول شقيقة وصديقة وممثلي منظمات دولية وإقليمية، إلى جانب ثلة من الشخصيات الوطنية.

وحسب مصادر إعلامية تونسية، فقد تم غلق كل المنافذ المؤدية إلى قصر قرطاج للسماح لموكب الجثمان بالمرور.

وقد تحول عدد من المواطنين إلى المنطقة لاستقبال الموكب والقاء النظرة الأخيرة على رئيسهم الذي وافته المنية أمس الخميس ، بالمستشفى العسكري.