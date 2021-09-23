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قناة النهار

موكب جنائزي لرئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح في طريقه إلى مقبرة العالية

بقلم قناة النهار
موكب جنائزي لرئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح في طريقه إلى مقبرة العالية
عبد القادر بن صالح
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