موكب زفاف يتحول لكارثة.. إرتفاع حصيلة حادث سوق أهراس إلى قتيلين و5 جرحى 

إرتفعت حصيلة حادث إصطدام سيارة سياحية 3 بشاحنة في موكب زفاف بسوق أهراس إلى 7 ضحايا.

ووقع الحادث بمشتة أم الفيران بلدية تيفاش والذي تمثل في إصطدام سيارة سياحية من نوع رونو كليو 3 بشاحنة من نوع جاك في موكب زفاف.

وخلف الحادث 7 الضحايا قدر منهم 2 وفيات، و2 تم إدخالهم غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية بمستشفى سدراتة.

بينما تم تحويله الى مستشفى سوق أهراس، وكذا 2 تم تحويلهم إلى مستشفى عنابة.