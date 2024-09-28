إعــــلانات
أخبار الجزائر

موكب زفاف يتحول لكارثة.. إرتفاع حصيلة حادث سوق أهراس إلى قتيلين و5 جرحى 

بقلم حسن طرابلسي
موكب زفاف يتحول لكارثة.. إرتفاع حصيلة حادث سوق أهراس إلى قتيلين و5 جرحى 
  • 1249
  • 0

إرتفعت حصيلة حادث إصطدام سيارة سياحية 3 بشاحنة في موكب زفاف بسوق أهراس إلى 7 ضحايا.

ووقع الحادث بمشتة أم الفيران بلدية تيفاش والذي تمثل في إصطدام سيارة سياحية من نوع رونو كليو 3 بشاحنة من نوع جاك في موكب زفاف.

وخلف الحادث 7 الضحايا قدر منهم 2 وفيات، و2 تم إدخالهم غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية بمستشفى سدراتة.

بينما تم تحويله الى مستشفى سوق أهراس، وكذا 2 تم تحويلهم إلى مستشفى عنابة.

رابط دائم : https://nhar.tv/PWk4s
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر