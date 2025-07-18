موكوينا: “أبحث عن تحد جديد لصنع حلم “الشناوة””

سجّل مدرب مولودية الجزائر، رولاني موكوينا، وصوله أمس الخميس، لأرض الوطن، لمباشرة مهامه الجديد على رأس العارصة الفنية للمولودية.

ومباشرة عقب نزوله بمطار “هواري بومدين” بالعاصمة، صرح المدرب موكوينا، للصفحة الرسمي للمولودية: “أنا جد سعيد بتواجدي هنا”.

كما أبرز المدرب الجديد لمولودية الجزائر، أهدافه المستقبلية مع الفريق، مؤكدا: “أنا أبحث عن تحد جديد، لصنع حلم الشناوة.. شكرا لكم”.

يذكر أن إدارة مولودية الجزائر، أعلنت في وقت سابق تعاقدها مع رولاني موكوينا، لقيادة العارضة الفنية للفريق، خلفا للتونسي خالد بن يحي.