موكوينا: “أدخلنا مفاهيم جديدة في أسلوبنا واللاعبون يتأقلمون تدريجيا”

أبدى مدرب مولودية الجزائر، رولاني موكوينا، رضاه عن سير التحضيرات الصيفية للفريق، وتفاعل اللاعبين مع طريقة عمله، والأسلوب الذي يسعى اعتماده.

وصرح موكوينا، للصفحة الرسمية للمولودية: “نحن في الأسبوع الثاني من تحضيراتنا الصيفية، والأمور تسير بشكل جيد”.

كما أضاف: “أدخلنا بعض المفاهيم الجديدة على طريقتنا في اللعب، واللاعبون يتأقلمون تدريجيا مع أسلوبنا خاصة الشبان منهم على غرار حمادوش، وأناتوف”.

وتابع رولاني موكوينا: “أنا راض عن مستوى المجموعة، وتفاعلهم مع التعليمات والطريقة الجديدة في اللعب”.