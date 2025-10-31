موكوينا: “أظهرنا مردود في المستوى ضد خنشلة لكننا بحاجة لمزيد من الوقت”

أبدى مدرب مولودية الجزائر، رولاني موكوينا، رضاه عن مردود فريقه، في مباراتهم الأخيرة ضد اتحاد خنشلة، والتي انته بفوزهم بنتيجة هدف دون رد.

وصرح المدرب موكوينا، عقب هذه المباراة: “أهنئ اللاعبين على آدائهم، وبالخصوص على العقلية التي ظهرو بها”.

كما أضاف: “كنا غير سعداء بآداء الفريق في المبارة الماضية، وطلبنا من اللاعبين التطور، وهو ما أظهرناه ضد خنشلة، حيث قدمنا مردود في المستوى، لكن اللاعبين بحاجة لمزيد من الوقت للتأقلم أكثر مع طريقتنا”.

وتابع رولاني موكوينا: “نحن أيضا كطاقم فني، لازلنا بحاجة لمزيد من الوقت من أجل التأقلم أكثر مع البطولة، والتعرف أكثر على مستوى اللاعبين”.