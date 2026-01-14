موكوينا: “أنا فخور بلاعبينا وأشكرهم على مجهوداتهم”

أثنى مدرب مولودية الجزائر، رولاني موكوينا، على لاعبيه في مباراة الكأس ضد نجم بن عكنون، نظير المجهود الكبير الذي قدموه، ومردودهم الفني.

وصرّح موكوينا، عقب الفوز أمام نجم بن عكنون: “واجهنا فريق نجم بن عكنون الذي كان جد معقد، وصعب”.

كما أضاف: “قندوز قدم آداءً رائعا، وساعد زملائه معنويا، بالإضافة لعبد اللاوي، وغزالة اللذيّن يحظيان بثقة كبيرة منا، كما أن خط وسط ميداننا بذل مجهودا كبيرا، شأنه شأن المهاجمين”.

وختم رولاني موكوينا: “ّأشكر كل لاعبينا على المجهود البدني الكبير الذي يبذلوه، والمعنويات التي ظهروا بها، وأنا جد فخور بهم”.

يذكر أن فريق مولودية الجزائر، تأهل للدور الربع نهائي من كأس الجزائر، بعد فوزه على نجم بن عكنون، بهدف دون رد.