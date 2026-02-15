موكوينا: “تضييعنا نقاط في الجولات السابقة كلفنا الإقصاء من رابطة الأبطال”

كشف مدرب مولودية الجزائر رولاني موكوينا، أسباب هزيمة فريقه أمام ماميلودي صن داونز، واقصائهم من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وصرّح موكوينا، عقب هزيمتهم أمس السبت، بثنائية أمام صن داونز: “تهانينا لصن داونز، لقد كانوا الأفضل في المباراة، ويستحقون الفوز، أتمنى لهم الأفضل في باقي المشوار”.

كما أضاف: “أعتقد أن الإقصاء ليس بسبب هذه الخسارة فقط، لقد ضيعنا بعض النقاط في الجولات السابقة، مثل ما جرى لنا أمام الهلال في رواندا، وفي ملعبنا ضد صن داونز”.

وأردف: “أظن أن هذا الأمر هو الذي صنع الفارق في مسألة التأهل، نحن ضيعنا نقاط، مثلما حدث أيضا في مباراتنا ضد لوبوبو في الكونغو الديمقراطية، لكن هذه هي كرة القدم”.

“وتابع رولاني موكوينا: “نحن بحاجة إلى المزيد من العمل في الفترة القادمة، سنستفيد من الدروس، وسنعود أقوى، وعلينا الآن التركيز على البطولة والكأس”.