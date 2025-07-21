موكوينا: “جئت إلى المولودية من أجل مواصلة حصد الألقاب”

أكد المدرب الجديد لمولودية الجزائر، رولاني موكوينا، عزمه على قيادة الفريق لمواصلة حصد الألقاب والذهاب إلى أبعد محطة في جميع المنافسات.

والتحق التقني الجنوب إفريقي بالعارضة الفنية لبطل الجزائر، في آخر موسمين. خلفا للتقني التونسي خالد بن يحيى.

وفي أول ندوة صحفية نشطها اليوم الاثنين، بقاعة المحاضرات التابعة لمركز تدريبات الفريق “بابا حمود” بزرالدة، قال موكوينا: “جئت ووجدت الفريق في افضل الظروف وهذا الامر سيساعدني”.

وواصل الجنوب إفريقي، في رده حول أهدافه مع المولودية في الموسم المقبل: “وجدت الفريق بطلا وهذا أمر يساعدني. هدفي الذي تحدثت عنه مع الرئيس حاج رجم. هو المحافظة على الألقاب والذهاب إلى أبعد من ذلك”.