موكوينا: “حققنا الأهم في منافسة الكأس بضمان التأهل”

ثمّن مدرب مولودية الجزائر، رولاني موكوينا، الفوز المحقق على اتحاد خنشلة في الدور الـ16 من منافسة الكأس، معتبرا بأن الأهم بالنسبة لهم هو ضمان التأهل.

وصرّح موكوينا، عقب الفوز بهدفين مقابل هدف، على اتحاد خنشلة: “حققنا فوزا مستحقا، وضمنا أحد أهدافنا في منافسة الكأس، بتحقيق التأهل”.

كما أضاف: “أهم شيء في مباريات الكأس، هو التأهل للدور المقبل، مع منح وقت لعب لأكبر عدد من اللاعبين”.

وتابع رولاني موكوينا: “مسؤوليتنا الأولى كانت تحقيق الفوز، لكن تحقيق الفوز، بمنح وقت لعب لكامل المجموعة هذا يعد أمر مهم”.