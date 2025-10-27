موكوينا: “حققنا انجازا عظيما للنادي”

وصف مدرب مولودية الجزائر، رولاني موكوينا، تأهلهم لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، على حساب نادي كولومب الكاميروني، بالانجاز العظيم.

وصرّح موكوينا، في ندوته الصحفية التي أعقبت مباراتهم ضد نادي كولومب الكاميروني: “لعبنا ضد بطل ليبيريا، وبطل الكاميرون، بدون دعم الجمهور في ملعبنا، وهذا انجاز عظيم للنادي”.

كما أضاف: “مبروك للاعبين، ولرئيس النادي الذي نهديه هذا التأهل، وأشكر الطاقم الفني، وخاصة الطاقم الطبي الذي قام بعمل كبير طيلة الأسبوع”.

يذكر أن فريق مولودية الجزائر، رسّم أمس الأحد، تأهله لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، بعد تعادله سلبا على ميدانه، ضد الضيف نادي كولومب الكاميروني، ضمن لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا.