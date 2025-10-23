موكوينا: “خضنا مباراة صعبة ضد بارادو وسعيد بمردود لاعبينا”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب مولودية الجزائر، رولاني موكوينا، رضاه التام عن مردود فريقه ضد بارادو، والفوز المحقق في هذه المواجهة التي وصفها بالصعبة.
وصرح موكوينا، في هذا الخصوص: “أهنئ فريقي على فوزنا في هذه المباراة الصعبة ضد نادي بارادو، الذي يملك لاعبين شبان جيدين، ويطبقون كرة أحبها”.
كما أضاف: “ّبعض لاعبينا عانوا من الارهاق، أنا سعيد بالمردود الذي قدمه البدلاء، على غرار بوشريط الذي أتوقع له مستقبل كبير، بالإضافة بانغورا، أناتوف، وحارس المرمى رمضان”.
وأردف: “أشركنا بوصوف في منصب غير متعود عليه، وهو لاعب رائع من الناحية الفنية، يتميز بالذكاء، وبامكانه التطور أكثر”.
وتابع رولاني موكوينا: “فرحات كان رائعا ضد بارادو، وبالنسبة لي كان أفضل لاعب في المباراة، وأدرك أنه بامكانه تقديم الأفضل مستقبلا”.
رابط دائم : https://nhar.tv/KtgJ0