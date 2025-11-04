موكوينا: “سندخل “الشامبينزليغ” بكل تواضع لتشريف المولودية والجزائر”

أكد مدرب مولودية الجزائر، رولاني موكوينا، أن فريقه يملك كل المقومات من أجل الذهاب بعيدا في منافسة دوري أبطال إفريقيا، للموسم 2025-2026.

وأسفرت قرعة مجموعات “الشامبينز ليغ” التي جرت أمس الاثنين، بجوهانسبرغ الجنوب إفريقية. عن وقوع بطل الجزائر، في المجموعة الثالثة. إلى جانب كل من ماميلودي صان داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، لوبوبو الكونغولي.

وتحدث موكوينا، عقب الفوز أمس أمام شبيبة الساورة. عن حظوظ “العميد” في أغلى المنافسات القارية، وقال: “سندخل دوري الأبطال بالكثير من التواضع”.

كما أبدى مدرب المولودية تفاؤله بقدرة ناديه على التألق قاريا، وأضاف: “نملك كل المعطيات من أجل تقديم مباريات قوية، لدينا جمهور رائع وطاقم فني مميز والظروف داخل النادي أكثر من رائعة”.

وواصل موكوينا: “نحن مجموعة تعمل بجد ونملك خبرة من النسخة الماضية من دوري الأبطال. وهذه المعطيات تجعلنا نحلم… سنعمل بجد لتقديم صورة جميلة عن النادي وكل الجزائر”.

وختم مدرب المولودية، بخصوص منافسة دوري أبطال إفريقيا: “لكن سنذهب خطوة وخطوة ونتحسن رويدا رويدا، ومازال وقت كبير لأول مباراة من دوري الأبطال”.