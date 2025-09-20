موكوينا: “عاينت فاسيل الليبيري واللقاء سيكون جد تنافسي”

توقّع المسؤول الأول على العارضة الفنية لفريق مولودية الجزائر، رولاني موكوينا، أن تشهد مباراة ناديه والمٌضيف فاسيل الليبري، تنافسا كبيرا على أرضية الميدان.

ويلاقي “العميد” مساء اليوم السبت، بداية من الساعة 17:00 بالتوقيت الجزائري، بطل ليبيريا. على أرضية ملعب مجمع “صامويل كانيون دو” بمونروفيا. ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول لـ”الشامبينزليغ”

وعن هذه المباراة قال مدرب المولودية: “أنا والطاقم الفني قُمنا بعمل جيد من خلال دراسة المنافس جيدا.. حضّرنا جيدا وننتظر أن تكون مباراة جد تنافسية”.

كما نوّه الجنوب إفريقي، بقوة فريق فاسيل، وقال: “علينا الحفاظ على الطاقة اللازمة للمباراة لأنها ستكون صعبة. أمام منافس يملك لاعبين مميزين للغاية”.

وفي المقابل، أبرز موكوينا، في تصريحات خصّ بها الصفحة الرسمية للمولودية. أن لاعبيه لم يستفيدوا من راحة، لكونهم غادروا أرض الوطن باتجاه ليبيريا، بعد أقل من 24 ساعة عن مواجهتهم الأخيرة أمام مولودية وهران.

مضيفا: “لم ننم كثيرا، كان عائقا نوعا ما، لكن اللاعبين كانوا محترفين جدا بذهنية جيدة، ولديهم الآن الخبرة في رابطة أبطال إفريقيا”.

وواصل موكوينا، متحدثا عن رحلة فريقه إلى ليبيريا صبيحة الأربعاء الماضي: “وصلنا في رحلة دامت 6 ساعات ونصف والمهم هو أن ينام اللاعبون ويسترجعوا جيدا ويرتاحوا”.

قبل أن يستدرك: “بعد ذلك باشرنا التحضير للمواجهة أعدنا مشاهدة المباراة وقمنا بتحاليل الفيديو. لمواجهتنا الأخيرة أمام مولودية وهران”.

وختم مدرب المولودية: “ذهنيا مهم جدا، حيث نحاول أن نجتهد ونكون أفضل دائما. لتطوير وتحسين الأداء، بعد ذلك قمنا بحصتين تدريبيتين لضمان جاهزية اللاعبين”.