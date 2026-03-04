موكوينا: “عند الفوز نكون “عباقرة” وفي الخسارة نتحول إلى أغبياء”

رحب مدرب نادي مولودية الجزائر، رولاني موكوينا، بالانتقادات التي تلاحقه بعد كل تعثر أو هزيمة للفريق، بسبب خياراته الفنية.

وعقب الإقصاء من ربع نهائي كأس الجزائر، أمس الثلاثاء، أمام شباب بلوزداد. أكد موكوينا، أنه متفتح للانتقادات ولن يجلس في قاعة المحاضرات من أجل الدفاع عن خطته أو الدفاع عن خياراته.

وخاطب مدرب “العميد” رجال الإعلام في الندوة الصحفية قائلا: “تملكون كل الحق في قول ما تشاؤون.. في كرة القدم، عندما لا تمشي الأمور جيدا، نصبح أغبياء، وحينما تمشي جيدا نصبح عباقرة. هذه هي اللعبة، وأنا أتقبل ذلك تماماً.”

وفي المقابل، أوضح التقني الجنوب إفريقي، أنه لا فائدة من البكاء على الأطلال بعد الإقصاء من منافسة كأس الجزائر، واعدا الأنصار بإهدائهم لقب البطولة نهاية الموسم.

وختم موكوينا: “يجب أن نرفع رؤوسنا.. غدا يوم جديد، وعلينا أن نبدأ العمل فورا على جبهة البطولة، هدفنا الآن واضح وهو الفوز باللقب، وسنفعل كل ما بوسعنا لتعويض هذا الإقصاء وإسعاد جماهيرنا.”