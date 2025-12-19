موكوينا: “كل الأندية الكبيرة تتعرض للهزيمة ومجموعتنا تستحق الثناء”

عبّر مدرب مولودية الجزائر، رولاي موكوينا، خيبة أمله لهزيمتهم ضد مستقبل الرويسات، مؤكدا في ذات الوقت بأن كل الأندية الكبيرة تتعرض للهزيمة.

وصرح موكوينا، عقب هزيمتهم أمس الخميس، بهدف دون رد، أمام مستقبل الرويسات: “سجلنا نتيجة محبطة، وخيبة للآمال”.

كما أضاف: “كل الأندية الكبيرة تتعرض للهزيمة، ريال مدريد، برشلونة، مانشستر سيتي، كلها تتعرض للهزيمة”.

وتابع مدرب مولودية الجزائر، رولاني موكوينا: “بدأنا الموسم بشكل رائع، وإذا كان هناك مجموعة تستحق لأن نثني عليها، فهي مجموعتنا الحالية”.