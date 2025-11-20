موكوينا: “لست مندهشًا من تنقل أنصار المولودية معنا إلى كل مكان”

عبّر مدرب مولودية الجزائر، رولاني موكوينا، عن فخره الكبير بتواجد أنصار النادي في رواندا، لمساندة الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي الهلال السوداني لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

وقال موكوينا في تصريح لموقع مولودية الجزائر: “في الحقيقة، أنا لست مندهشا بتواجد الأنصار في كل مكان، ومجرد التأهل لمرحلة المجموعات بدون دعم أنصارنا داخل الديار يعدُّ في حد ذاته إنجازا، لقد قلت هذا للاعبين… يجب أن يشعروا أنهم يمثلون الجزائر وكذلك يمثلون الأنصار”.

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي أن الفريق يضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات، تحسبًا لضمان جاهزية المجموعة قبل المباراة التي ستُلعب هذا الجمعة بمدينة كيغالي الرواندية، بداية من الساعة الثانية زوالًا.

وتعد مواجهة مولودية الجزائر أمام الهلال السوداني واحدة من أبرز مباريات افتتاح دور المجموعات. إذ يتطلع “العميد” لتحقيق انطلاقة قوية في المنافسة القارية، مستفيدًا من الدعم المعنوي الذي يقدمه أنصاره داخل وخارج الوطن.