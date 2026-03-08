موكوينا: “لعبنا كأبطال وحققنا فوز كبير”

ثمّن مدرب مولودية الجزائر، رولاني موكوينا، الفوز العريض الذي عاد به فريقه من مستغانم، بخماسية، ضمن الجولة الـ22 من البطولة.

وصرح موكوينا، عقب هذا الفوز: “لعبنا بشكل جيد حتى في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني كنا حاسمين أكثر”.

كما أضاف مدرب المولودية: “لعبنا هذه المبارة كأبطال، وحققنا فوز كبير، لذا أهنئ اللاعبين على العقلية التي ظهروا بها”.

وختم رولاني موكوينا: “أهنئ لاعبينا، رئيس النادي، وكل أطقم الفريق، بالخصوص أنصارنا الذين دعمونا كثيرا بعد هزيمتنا الأخيرة”.