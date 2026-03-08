موكوينا: “لعبنا كأبطال وحققنا فوز كبير”
بقلم كريم تيغرمت
ثمّن مدرب مولودية الجزائر، رولاني موكوينا، الفوز العريض الذي عاد به فريقه من مستغانم، بخماسية، ضمن الجولة الـ22 من البطولة.
وصرح موكوينا، عقب هذا الفوز: “لعبنا بشكل جيد حتى في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني كنا حاسمين أكثر”.
كما أضاف مدرب المولودية: “لعبنا هذه المبارة كأبطال، وحققنا فوز كبير، لذا أهنئ اللاعبين على العقلية التي ظهروا بها”.
وختم رولاني موكوينا: “أهنئ لاعبينا، رئيس النادي، وكل أطقم الفريق، بالخصوص أنصارنا الذين دعمونا كثيرا بعد هزيمتنا الأخيرة”.
