الرياضة

موكوينا: “لن أختلق الأعذار وسنكون في الوعد ضد صن داونز”

بقلم كريم تيغرمت
اعتبر مدرب مولودية الجزائر، رولاني موكوينا، بأنه لا عذر أمامه في مباراتهم المقبلة ضد نادي صن داونز، من أجل تقديم مباراة في المستوى.

وصرح موكوينا، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “سنواجه منافس متمرس في المنافسة الإفريقية، ومنحنا لاعبينا كافة التعليمات لنكون في الموعد”.

كما أضاف: “لن أختلق الأعذار بخصوص الغيابات، علي ايجاد الحلول لهذه المباراة خصيصا، وسنكون في الموعد”.

وأردف مدرب المولودية: “صحيح أنني كنت مدرب صن داونز، لكن العمل دور اللاعبين سيكون كبيرا يوم اللقاء”.

وتابع رولاني موكوينا: “نملك كل مقومات العمل، والنجاح، وندرك ما ينتظرنا في هذه المنافسة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/pTRtx
