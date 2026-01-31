موكوينا: “ما حدث في لقاء بنفيكا والريال يجعلني متفائل بالتأهل”

أكد مدرب نادي مولودية الجزائر، رولاني موكوينا، أنه يؤمن بقدرة فريقه على بلوغ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالرغم من صعوبة المأمورية.

وتقلصت حظوظ “العميد” الذي سيستقبل غدا لوبوبو الكونغولي، برسم الجولة الـ 4 من دور المجموعات، بعد فوز الهلال السوداني، أمس الجمعة، على صن داونز الجنوب إفريقي، لحساب ذات الجولة.

ويقبع النادي العاصمي، في مؤخرة الترتيب بنقطة وحيدة، من أصل 9 ممكنة. مقابل 4 نقاط لمنافسه في لقاء الغد، و5 لصن داونز، الذي سيستقبل المولودية في الجولة الـ 5. مقابل 8 للهلال في الصدارة، والذي سيحل ضيفا على رفقاء عبد اللاوي، في ختام دور المجموعات.

وفي الندوة الصحفية الخاصة بمواجهة الغد، أبرز موكوينا، أن حظوظ فريقه لا تزال قائمة. وأضاف: “أمامنا 3 لقاءات منها لقاءين في ملعبنا، ونملك آمال كبيرة للذهاب بعيدا في المنافسة”.

وواصل التقني الجنوب إفريقي: “شاهدت ما حصل في لقاء بنفيكا وريال مدريد.. الكرة فيها معجزات، ولا زلت أؤمن بقدرتنا على التأهل، وبعد نهاية المجموعات سنقوم بتحليل مشوارنا في هذا الدور”.

يشار إلى أن بنفيكا البرتغالي، كان قد حقق تأهلا كان شبه مستحيلا إلى ملحق دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل حارسه الأوكراني، أناتولي تروبين، هدفا في الثواني الأخيرة من مواجهة العملاق ريال مدريد الاسباني، مهديا الفوز بناديه بنتيجة 4-2، وأرسل “الريال” لخوض الملحق.