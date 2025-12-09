موكوينا: “معظم اللاعبين خاضوا “الداربي” وهم يعانون من آلام”

أكد مدرب مولودية الجزائر، رولاني موكوينا، أن عدد معتبر من لاعبيه خاضوا الداربي أمس الاثنين، أمام شباب بلوزداد، وهم يعانون من آلام.

وسئل موكوينا، عقب الفوز بثنائية لهدف، أمام “السياربي” ضمن تسوية الجولة الأولى من الموسم الجاري، عن رهانه على غزالة، أساسيا بعد عودته من إصابة، في لقاء مهم مثل الداربي.

ورد التقني الجنوب إفريقي: “ليس غزالة، سأتحدث أيضا عن بن خماسة وبن حوة وبانغورا.. كل اللاعبين كانت لديهم بعض الآلام، لم تكن إصابات ولكن آلام، وحتى فرحات ونعيجي”.

كما عرج موكوينا، في الندوة التي نشطها بعد داربي أمس. الذي جرى بملعب “علي لابوانت” للحديث عن إصابة الحارس قندوز. ومغادرته بعد ساعة لعب، وقال: “حزين جدا لقندوز، وبسبب إصابته لا يمكن أن أكون سعيدا 100%”.

وواصل مدرب المولودية: “إنه عنصر مهم بالنسبة لنا وحتى للمنتخب الجزائري. وأتمنى أن يسترجع سريعا.. أتوقع أنه سيتعافى خاصة وأنه عانى من نفس المشكل في الأيام الماضية ولهذا فضل مغادرة أرضية الميدان”.