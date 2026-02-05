موكوينا: “معنوياتنا جيدة وثقتي كبيرة في لاعبينا”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب مولودية الجزائري، رولاني موكوينا، جاهزية فريقه لفمباراتهم المقبلة ضد الهلال السوداني، في رابطة أبطال إفريقيا.
وصرح موكوينا، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “معنوباتنا جيدة، ونشعر بالثقة، بعد أسبوع من الاسترجاع، الراحة، والتحضيرات الجيدة”.
كما أضاف: “ّلاعبينا يملكون حاليا خبرة في رابطة أبطال إفريقيا، لذا الأمر لا يستدعي مني عمل ذهني كبير، لتحضيرهم لمباراتنا المقبلة”.
وتابع رولاني موكوينا: “لدي ثقة كبيرة في لاعبينا الحاليين، كونهم يدركون جيدا ما تتطلبه هذه المنافسة من تركيز، وأتوقع تقديمهم آداء يبدون من خلاله احترامه للفريق، والأنصار”.
