موكوينا: "معنوياتنا جيدة وثقتي كبيرة في لاعبينا"

بقلم كريم تيغرمت
موكوينا: “معنوياتنا جيدة وثقتي كبيرة في لاعبينا”
أكد مدرب مولودية الجزائري، رولاني موكوينا، جاهزية فريقه لفمباراتهم المقبلة ضد الهلال السوداني، في رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح موكوينا، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “معنوباتنا جيدة، ونشعر بالثقة، بعد أسبوع من الاسترجاع، الراحة، والتحضيرات الجيدة”.

كما أضاف: “ّلاعبينا يملكون حاليا خبرة في رابطة أبطال إفريقيا، لذا الأمر لا يستدعي مني عمل ذهني كبير، لتحضيرهم لمباراتنا المقبلة”.

وتابع رولاني موكوينا: “لدي ثقة كبيرة في لاعبينا الحاليين، كونهم يدركون جيدا ما تتطلبه هذه المنافسة من تركيز، وأتوقع تقديمهم آداء يبدون من خلاله احترامه للفريق، والأنصار”.

