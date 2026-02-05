موكوينا: “معنوياتنا جيدة وثقتي كبيرة في لاعبينا”

أكد مدرب مولودية الجزائري، رولاني موكوينا، جاهزية فريقه لفمباراتهم المقبلة ضد الهلال السوداني، في رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح موكوينا، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “معنوباتنا جيدة، ونشعر بالثقة، بعد أسبوع من الاسترجاع، الراحة، والتحضيرات الجيدة”.

كما أضاف: “ّلاعبينا يملكون حاليا خبرة في رابطة أبطال إفريقيا، لذا الأمر لا يستدعي مني عمل ذهني كبير، لتحضيرهم لمباراتنا المقبلة”.

وتابع رولاني موكوينا: “لدي ثقة كبيرة في لاعبينا الحاليين، كونهم يدركون جيدا ما تتطلبه هذه المنافسة من تركيز، وأتوقع تقديمهم آداء يبدون من خلاله احترامه للفريق، والأنصار”.