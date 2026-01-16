موكوينا: “نهائي السوبر جد مهم ولا يقبل القسمة على اثنين”

أبرز مدرب مولودية الجزائر، رولاني موكوينا، أهمية المباراة التي ستجمعهم يوم غد السبت باتحاد العاصمة، لحساب نهائي السوبر، مؤكدا بأن المواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.

وصرح موكوينا،اليوم الجمعة، في ندوته الصحفية: “اتحاد العاصمة يملك مجموعة جيدة، ونحن أيضا نمثل فريق جد قوي”.

كما أضاف: “لم نتمرن في آخر يويمين، لكن ركزنا على حصص فيديو، ونحن نملك ثقافة تكيتيكية جيدة تسمح لنا بحل المواقف الصعبة فوق الميدان”.

وأردف: “قمنا بتحليل طريقة لعب اتحاد العاصمة، في مباريتهم الكبيرة، بالتحديد ضد مولودية وهران، شباب بلوزداد، وشبيبة القبائل”.

وأضاف مدرب المولودية: “نهائي السوبر جد مهم بالنسبة للفريقين، ولا يقبل القسمة على اثثنين، ونحن نحترم كل منافسينا، ونقدم دائما أفضل ما لدينا”

وتابع رولاني موكوينا: “ّنحن جد واثقين من امكانيتنا بخصوص مباراة الغد، وسنعمل على تقديم أفضل ما لدينا فوق الميدان في نهائي السوبر”.