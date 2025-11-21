موكوينا: “هدفنا تحقيق نتائح أفضل من الموسم الماضي في دوري الأبطال”

حدد مدرب مولودية الجزائر، رولاني موكوينا، أهداف فريقه لهذا الموسم في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح المدرب موكوينا، للإذاعة الوطنية: “نبحث عن مسير جيدة في منافسة دوري الأبطال التي تعد جد صعبة”.

كما أضاف: “علينا احترام منافسينا، وأن نكون في ثقة عالية، لتحقيق طموحات نادينا، ونريد أفضل مما فعلناه الموسم الماضي”.

يذكر أن فريق مولودية الجزائر، يفتتح اليوم الجمعة، مشواره ضمن دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، بمواجهة مضيفهم نادي الهلال السوداني.