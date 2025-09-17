موكوينا: “هنيئا للاعبين على الفوز وسنركز الآن على دوري الأبطال”

هنأ المسؤول الأول على العارضة الفنية لفريق مولودية الجزائر، رولاني موكوينا، لاعبيه على الفوز المحقق أمس الثلاثاء أمام الضيف مولودية وهران.

وحقق “العميد” فوزا صعبا بنتيجة 3-2 على “أبناء الحمري” في لقاء مقدم عن الجولة الـ 5. والذي لعبه الفريق منقوصا عدديا في شوطه الأول، بسبب طرد اللاعب العربي ثابتي.

وقال موكوينا، في الندوة الصحفية بعد اللقاء: “هنيئا للاعبين والطاقم الفني على الفوز المحقق.. لقد كانت مباراة معقدة، أمام منافس قوي”.

وواصل: “افتقدنا للتوازن بعد طرد ثابتي، الذي أثر في المباراة، ولكن العناصر الاحتياطية قدمة أداء قويا ونجحت في تأدية مهامها، وأؤكد أننا نملك بنك احتياط جيد ولاعبين شبان في المستوى”.

قبل أن يعرج مدرب المولودية، للحديث عن لقاء السبت المقبل. أمام فاسيل الليبيري، في دوري الأبطال: “شاهدنا لقاءين لمنافسة في “الشامبينزليغ” وأيضا تربصه في مصر.. إنه فريق قوي سنتعامل بجدية مع اللقاء، الآن علينا الاسترجاع والتركيز على المنافسة القارية”.