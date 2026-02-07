موكوينا يثمن الفوز أمام الهلال ويرفض الحديث عن موقعة “بريتوريا”

ثمّن مدرب نادي مولودية الجزائر، رولاني موكوينا. الفوز الذي حققه فريقه أمس الجمعة. أمام الضيف الهلال السوداني بنتيجة 2-1. ضمن فعاليات الجولة الـ 5 من دوري أبطال إفريقيا.

سمح هذا الانتصار للمولودية، باحياء آمالها في بلوغ ربع النهائي عن المجموعة الـ 3. بعدما رفعت رصيدها إلى 7 نقاط، خلف المتصدر الهلال. مقابل 5 نقاط لصن داونز الجنوب إفريقي. الذي سيحل ضيفا غدا الأحد، على لوبوبو الكونغولي. صاحب الـ 4 نقاط لحساب الجولة الـ 5 أيضا.

وعقب نهاية المباراة اعترف موكوينا. أن الفوز على الهلال لم يكن سهلا. وقال: “في دوري الأبطال لا يمكنك السيطرة على المنافس. لعبنا أمام فريق فاز على صنداونز مؤخراً وتعادل في بريتوريا”.

واصل التقني الجنوب إفريقي، في الندوة الصحفية التي عقدها بقاعة المحاضرات التابعة لملعب “علي عمار” بالدويرة: “الهلال فريق يضم في صفوفه عدد من اللاعبين المميزين في صورة عبد الرحمن، وكوليبالي، جان كلود”.

ليضيف: “هذا الفريق سجل أهدافًا أكثر من أي فريق آخر في المجموعة. وكنا نعلم أنه في بعض اللحظات علينا أن نعاني. وأنا فخور للغاية بأننا عانينا سوياً كفريق واحد.”

تحسر على الفرص الضائعة في منافسة تحسم على تفاصيل صغيرة

في المقابل، تحسر موكوينا، على الفرص الضائعة لفريقه في مباريات دور المجموعات. وقال: ” أعتقد أن أكثر ما أشعر بخيبة أمل اتجاهه. هو عدد الفرص الضائعة. لأن دوري الأبطال يُحسم بالتفاصيل”.

قبل أن يستدرك: “لكني سعيد لأننا نصنع الفرص. أمام صن داونز في ملعبنا سنحت لنا فرص جيدة. وفي الكونغو أمام لوبوبو كان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدفين. وحتى الليلة كان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدفين.”

على صعيد آخر، رفض موكوينا، الحديث عن موقعة الحسم، التي تنتظر فريقه في مدينة “بريتوريا” السبت القادم، أمام صن داونز. حيث يحتاج الفريق للفوز من أجل التأهل أو التعادل (في حال هزيمة أم تعادل صن داونز غدا أمام لوبوبو).

حيث ختم مدرب المولودية: “لن أقول شيئا عن اللقاء القادم، هناك من ينتظر تعليق مني. لذا لن أقول شيئا. اسمحوا لي أن أستمتع بهذا الفوز فقط لمدة 24 ساعة. الليلة سأخلد للنوم ولن أشاهد أي مباريات.. سأشاهد فقط اللقاء الذي خضناه اليوم.”