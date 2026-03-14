موكوينا يحسم موقفه من مغادرة المولودية

ثمّن المسؤول الأول على العارضة الفنية لفريق مولودية الجزائر، رولاني موكوينا، الفوز الذي حققه فريقه أمس الجمعة، أمام أتليتيك بارادو.

ووصف التقني الجنوب إفريقي الفوز بـ”المهم للغاية”. مؤكدا أن فريقه قدم أداء ممتاز ضد تشكيلة قوية. لا تستحق المكانة التي تتواجد فيها هذا الموسم.

وعلى هامش اللقاء الذي احتضنه ملعب 20 أوت 55 بالعناصر. وانتهى بفوز “العميد” بثنائية نظيفة. ضمن الجولة الـ 23 من البطولة. سُئل موكوينا، عن مستقبل مع المولودية.

وردّ المدرب رولاني موكوينا وهو يبتسم بعدما طرح عليه السؤال: “أنا هنا، أنا هنا الآن”.

يشار إلى أن الصحافة الليبية، كانت قد أكدت في وقت سابق، أن موكوينا. وقع رسميا عقدا مع الاتحاد الطرابلسي. يستمر لموسمين ونصف. على الرغم من أن الجنوب إفريقي مرتبط بعقد سارٍ مع المولودية.