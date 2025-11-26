موكوينا يعقد ندوة صحفية قبل مواجهة صن داونز

يعقد مدرب مولودية الجزائر، رولاني موكوينا، غدا الخميس، ندوة صحفية، خاصة بالمباراة المقبلة لفريقه والتي ستجمعهم بنادي ماميلودي صن داونز.

وسيعقد موكوينا الندوة الصحفية، بقاعة الندوات التابعة لملعب الشهيد “علي عمار” المدعو “علي لابوانت”، بالدويرة، انطلاقا من الساعة (12:00).

كما سيكون المدرب موكوينا مرفوقا في هذه الندوة الصحفية، بحارس مرمى العميد، ألكسيس قندوز، حسب الصفحة الرسمية لمولودية الجزائر.

وتأتي هذه الندوة الصحفية، قبل مباراة الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، والتي ستجمع فريق مولودية الجزائر، بالضيف نادي ماميلودي صن داونز، يوم الجمعة المقبل.