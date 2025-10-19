موكوينا يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة كولومب الكاميروني

يواجه فريق مولودية الجزائر، أمسية اليوم الأحد، مضيفه نادي كولومب الكاميروني، في اطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا.

واختار مدرب المولودية، موكوينا، أكثر العناصر جاهزية، وخبرة من بين تعداد الفريق، ليبدأ بهم هذه المباراة المهمة.

كما يعول المسؤول الأول عن العارضة الفنية للعميد، على عزيمة لاعبيه، لتحقيق نتيجة ايجابية، في مواجهة مضيفهم الكاميروني.

يذكر أن مباراة مولودية الجزائر، ومضيفه كولومب الكاميروني، ستكوكن منقولة عبر القناة السادسة للتلفزيون العمومي الجزائري، انطلاقا من الساعة الثانية زوالا.