موكوينا يهنئ لاعبي صن داونز بعد إقصائهم للمولودية

توجّه مدرب نادي مولودية الجزائر، رولاني موكوينا، مباشرة بعد إقصاء الفريق أمس السبت، من مجموعات دوري أبطال إفريقيا، لتهنئة لاعبي المنافس ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وكان “العميد” بحاجة للتعادل فقط، من أجل العبور إلى ربع نهائي “الشامبينزليغ” رفقة الهلال السوداني. إلا أن الفريق سقط بثنائية نظيفة، على يد صن داونز. الذي خطف ثاني تأشيرات المجموعة الثالثة في آخر جولة.

ففي الوقت الذي كان فيه جمهور المولودية، يتحسر على الفشل القاري. انتشر فيديو عبر صفحات أنصار الفريق الجنوب إفريقي، في منصة “إكس”، يظهر فيه موكوينا، وهو يهنئ لاعبي صن داونز، على تأهلهم على حساب المولودية، مباشرة بعد اللقاء.

وكان موكوينا، الذي أشرف على صن داونز، ما بين 2022-2024، قد واجه انتقادات لاذعة. من طرف عشاق المولودية، بسبب خياراته الفنية، في لقاء أمس. لاسيما اعتماده على ثابتي، أساسيا، رغم غيابه لفترة طويلة عن الميادين، بسبب الإصابة.