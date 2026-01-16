موكويننا: “اتحاد العاصمة سيدخل نهائي السوبر بهذه التشكيلة”

كشف مدرب مولودية الجزائر، رولاني موكوينا، توقعاته بخصوص التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها منافسهم اتحاد العاصمة، نهائي السوبر الذي سيجمعهما يوم غد السبت.

وصرح موكوينا، اليوم الجمعة، في ندوته الصحفية: “ندرك أن اتحاد العاصمة سيدخل غدا ببن بوط، في حراسة المرمى”.

وأضاف مدرب المولودية: “يبقى السؤال الوحيد لدينا، هو من سيلعب على الجهة اليسرى، شتي، بن زازة، أو خالدي”.

وتابع رولاني موكوينا: “أتوقع أن يلعب الاتحاد، بثلاثة لاعبين في قلب الدفاع، دهيري، تشيمالون، عليلات، وفي وسط الميدان دراوي، أو ليكانزا، ومريلي، أو لوصيف، وإذا شارك شتي، كظهير أيسر، سيدخل بن زازة في الوسط، وفي الهجوم خالدي، وغشة”.