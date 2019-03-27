موك صايب : “بدايتي الفنية كانت بالجزائر”

يتواجد الفنان الجزائري الشاب، موك صايب، بالمغرب، في إطار جولاته الفنية، أين كان له لقاء مع قنوات إعلامية محلية.

وعن جديد الفنان، قال في حوار مع قناة سلطانة المغربية، أنه في إطار التحضير لديو غنائي، يجمعه مع المغنية المغربية، سلمى رشيد.

وفي رد على سؤال جاء فيه: “هل ترى أن الشهرة لم تنصفك في الجزائر، لذا تتواجد في المغرب بكثرة؟”، أكد صايب أن نجاحه بالمغرب، جاء بعد شهرته الكبيرة في الجزائر، أين بدأ مشواره الفني.

وأضاف النجم الجزائري العالمي، أن الفنان الذي لا ينجح في بلاده، لا يستطيع أن يتحصل على شهرة خارجها.

وعن تردده كثيرا على المغرب، قال صايب، أنه يتواجد حيث يكون محبيه، وأنه لا يجد أي اختلاف بين البلدين.

وقال موك صايب، أن قاعدته الجماهيرية في الجزائر، أكبر منها في المغرب، لأن بداياته الفنية كانت في الجزائر.