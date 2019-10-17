موك صايب يخطف الأنظار ويتصدر اليوتيوب بأغنيته الجديدة

فن وثقافة
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موك صايب يخطف الأنظار ويتصدر اليوتيوب بأغنيته الجديدة
بقلم نادية بن طاهر

تصدر النجم الجزائري العالمي، مختار صايب، والمعروف فنيا بإسم موك صايب، “التوندونس” في اليوتيوب بالجزائر، بأغنيته الأخيرة “l’amour de ma vie”.

وتشارك موك صايب في الأغنية مع الفنان “دوكي”، واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا بعد ساعات من طرح فيديو كليب الأغنية على اليوتيوب.

وحصلت الأغنية على أكثر من نصف مليون مشاهدة، وتصدرت “التوندونس” في غضون ساعات.

الأغنية تحمل الطابع العاطفي، ومدعمة بمشاهد تمثيلية قوية من خلال الفيديو كليب.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=713759

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