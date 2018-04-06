موك صايب يدخل السباق الرمضاني لأول مرة

كشف الفنان المغترب “موك صايب” أنه سيخوض غمار السباق الرمضاني من خلال المشاركة في مسلسل بعنوان “النار الباردة” كتجربة فنية أولى.

إلى جانب كليب غنائي سيصدر خلال الـ 20 يوما القادمة، يمثل أغنية تجمع بين الطابع الجزائري، الغربي والشرقي بإقاعات عصرية.

وأكد “موك صايب”، في تصريح لقناة النهار، بعد انتهاء الحفل الفني الذي شارك فيه رفقة الفنانة الشابة “ياسمين عماري بوهران.

أنه سبق وأحيى حفلات بوهران، أين يتمتع جمهورها بهوس للموسيقى يجعلك تجتهد لاختيار أغاني من “ريبيرتوار” فنانيهم المعروفين.

ما يخلق فيهم متعة وفرحة عارمة.

وللإشارة، تشارك الفنان “موك صايب” و الفنانة “ياسمين عماري” في إحياء حفل فني بقاعة المغرب بوهران.

أين أطربا الجمهور الحاضر بباقة متنوعة من الأغاني الجزائرية والأجنبية.