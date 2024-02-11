مولاي أبوبكر على رأس الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين

منحت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية الاعتماد رسميا للقيادة الوطنية الجديدة للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين برئاسة مولاي أبوبكر.

و حسب وثيقة وصل استلام التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية تسلمت ” النهار اون لاين” نسخة منها. فقد تقرر استلام مذكرة التعديلات المتعلقة بتغيير التشكيلة التنفيذية للجمعية الوطنية المسماة الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين. المسجلة تحت رقم 64.

و التي يرأسها “مولاي ابوبكر” و دعت وزارة الداخلية القيام بإجراءات الاشهار. وفقاً لأحكام المادة 18 الفقرة 02 من القانون 12-06. المتعلق بالجمعيات .

في هذا الإطار ، قال مولاي أبوبكر في تصريح له ” للنهار اونلاين ” أن تجديد الهيئات القيادية للرابطة جاء مع حزمة الإصلاحات و المبادرات. التي طرحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الوزير كمال بداري.

و التي جعلت التعليم العالي – حسبه – في تطور و يواكب القضايا الوطنية اجتماعياً و إقتصاديا و ثقافيا.و حتى رياضيا في ظل الولوج لعالم الرقمنة و إقتصاد المعرفة و التكنولوجيا الحديثة ناهيك عن تطور البحوث العلمية. التي جعلت الجامعة الجزائرية ضمن الجامعات الأوائل عربياً ، إفريقيا ، وعالمياً .

و أضاف المتحدث قائلا “وجب علينا أن نضع الآليات الكفيلة لمواكبة التطور و العصرنة في قطاع التعليم العالي. و نكون أكثر جاهزية للدفاع عن حقوق الطالب بيداغوجيا و اجتماعياً مغلبين اسلوب الحوار كأداة حضارية في التعامل مع المسؤولين في الجامعة”.