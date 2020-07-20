مولاي العربي.. 5 دعائم رئيسية للحدّ من آفة الفساد التي تنخر الاقتصاد الوطني

أكد رئيس قسم التنسيق والتعاون الدولي في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شعلال مولاي العربي، اليوم الاثنين، على الحدّ من آفة الفساد التي تنخر البلاد بالاعتماد على 5 دعائم رئيسية.

وكشف شعلال مولاي العربي في تصريحه للإذاعة الوطنية، بأن استراتيجية هيئة مكافحة الفساد ترتكز على 5 دعائم وتهدف إلى تحقيق 17 غاية باعتماد 72 تدبيرا وإجراءً للحدّ من آفة الفساد في البلاد نهائيا.

وأوضح مولاي العربي بأن الركائز الخمسة التي تعتمد عليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تتمثل في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة، وتشجيع وسائل الإعلام والمجتمع المدني في مكافحة الفساد.

بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي، ودعم دور وقدرات أجهزة الرقابة والقضاء، مع تشجيع التعاون الدولي واسترداد الموجودات.

وأشار المتحدث إلى أن مكافحة الفساد لا تتم من خلال الشعارات والحملات الظرفية، بل إلى الإجراءات والأبحاث والوسائل، مشيرا إلى أنه في السابق لم تكن هناك سياسة واضحة لمواجهة الفساد.

وأكد مولاي العربي بأن التدابير العادية لمكافحة الظاهرة صارت عاجزة على الحد من تفشي الفساد في مختلف مفاصل المجتمع، وأن سياسة الهيئة تعتمد اليوم على الوقاية عبر غلق كل منافذ الفساد باتخاذ كل التدابير على مستوى الإدارات والمؤسسات.