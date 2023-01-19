مولاي بسام: “جئنا من أجل تحقيق الفوز أمام أنغولا والذهاب بعيدا في الشان”

أكد لاعب منتخب موريتانيا للمحليين، مولاي بسام، عزمه رفقة زملائه على تحقيق الفوز أمام أنغولا، والذهاب بعيدا في منافسة الشان.

وصرح مولاي بسام، اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية: “أنغولا تملك منتخب كبيرة وندرك بأن مباراتنا أمامهم ستكون جد صعبة”.

وتابع لاعب المنتخب الموريتاني للمحليين: “كل لاعبينا جاهزين، وجئنا من أجل تحقيق الفوز في هذه المباراة”.

يذكر ان منتخب موريتانيا، يواجه غذا الجمعة منتخب أنغولا، بملعب “ميلود هدفي” بوهران، ضمن منافسة الشان.