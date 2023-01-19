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الرياضة

مولاي بسام: “جئنا من أجل تحقيق الفوز أمام أنغولا والذهاب بعيدا في الشان”

بقلم كريم تيغرمت
مولاي بسام: “جئنا من أجل تحقيق الفوز أمام أنغولا والذهاب بعيدا في الشان”
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أكد لاعب منتخب موريتانيا للمحليين، مولاي بسام، عزمه رفقة زملائه على تحقيق الفوز أمام أنغولا، والذهاب بعيدا في منافسة الشان.

وصرح مولاي بسام، اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية: “أنغولا تملك منتخب كبيرة وندرك بأن مباراتنا أمامهم ستكون جد صعبة”.

وتابع لاعب المنتخب الموريتاني للمحليين: “كل لاعبينا جاهزين، وجئنا من أجل تحقيق الفوز في هذه المباراة”.

يذكر ان منتخب موريتانيا، يواجه غذا الجمعة منتخب أنغولا، بملعب “ميلود هدفي” بوهران، ضمن منافسة الشان.

رابط دائم : https://nhar.tv/9AAsO
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