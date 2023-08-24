 مولة وسجاتي يتأهلان إلى نهائي البطولة العالمية بالمجر

تمكن الثنائي الجزائري سليمان مولة وجمال سجاتي من التأهل إلى نهائي سباق 800 متر في البطولة العالمية لألعاب القوى.

وتجري البطولة العالمية بالعاصمة المجرية بودابست، أين حل سليمان مولة في المركز الاول ضمن المجموعة التصفوية الأولى.

كما حل جامل سجاتيفي المتربة الثنية في التصفويات الثانية خلف المصنف الأولى عالميا الكندي روب.

و من المنتظر، أن يجري النهائي السبت القادم، الذي ينتظره الجزائريون بشغف كبير.

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