مولته الـNBA بنصف مليون دولار.. إختبار جديد لكشف لكورونا!

قام مُسيروا دوري السلة الأمريكي “NBA”، بتمويل إختراع جديد، يسمح بكشف فيروس كورونا في جسم الإنسان بشكل سريع وبتكلفة قليلة.

وأوضح نايثان غروبو، بروفيسور مُساعد، في جامعة “ييل”، بأن إكتشافه تم الموافقة عليه من طرف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتسويقه.

ويعتمد هذا الإختبار على اللُعاب، من إكتشاف سريع لكوفيد19 لا يتعدى بضعة ساعات، كما سعره زهيد لا يتجاوز 4 دولارات.

ونظرا لفعالية الإختبار الذي سُمي “salivadirect”، فقد تم تمويله بنصف مليون دولار من طرف الـ”NBA”، وإستخدامه من اللاعبين بشكل مُباشر.

وسيُسوق هذا الإختبار بشكل في الأسابيع القادمة، لأن سعره أقل بكثير من الإختبار المُستعل حاليا والذي يصل سعره لـ150 دولار.