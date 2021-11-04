“مولنوبيرافير” أقراص لعلاج كورونا تنتظر الموافقة

أقرت هيئة الدواء في بريطانيا أول علاج لأعراض كوفيد 19 عن طريق الأقراص. حيث أسفرت التجارب السريرية لعقار “مولنوبيرافير” عن نتائج واعدة في علاج كوفيد-19.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد “”، أن الأقراص ستعطى مرتين يوميا للمرضى المصابين حديثا بفيروس كورونا. والمعرضين للخطر. مشيرا أن هذا الدواء أنتج خصيصا لعلاج الأنفلونزا، وقرر مخاطر الإصابة أو الوفاة إلى النصف.

وقال وزير الصحة أن هذه الأقراص ستساعد كثرا أصحاب المناعة الضعيفة والأكثر ضعفا. حيث قال:”اليوم هو يوم تاريخي لبلادنا، حيث أصبحت المملكة المتحدة أول دولة في العالم توافق على مضاد للفيروسات. يمكن أن يتم تناوله في المنزل لعلاج كوفيد-19.

“مولنوبيرافير” أول دواء مضاد للفيروسات عن طريق الفم مخصص لكوفيد..

صمم عقار “مولنوبيرافير” الذي أنتجته الشركة الأمريكية “ميرك” لإدخال أخطاء في الشفرة الجينية للفيروس، ما يمنعه من الانتشار في الجسم. يعمل عن طريق استهداف إنزيم يستخدمه الفيروس لعمل نسخ منه.

وقالت شركة “ميرك”أن دواء بهذه الصفات من المفترض أن يكون فعالا مع التحورات الجديدة لفيروس كورونا وهو يتطور في المستقبل.

كما قالت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، أن الأقراص خصصت للذين يعانون من أعراض كورونا الخفيفة أو المتوسطة. والمعرضين أكثر للخطر كالمصابين بالبدانة، والسكري، والقلب، أو كبار السن حتى لا تتطور حالتهم إلى مرض خطير.

وطلبت بريطانيا توريد 480 ألف جرعة من العقار بنهاية العام الجاري. حيث توصلت التجارب السريرية على عقار ” مولنوبيرافير” على 775 مصابا بكورونا. و7.3 ممن تناولوا لعقار أدخلوا المستشفى لتلقي العلاج. مقابل 14.1 مقابل المرضى الذي أعطي لهم دواء مهميا.

كما قالت ذات الهيئة، أن العقار لم يتسبب في أي حالة وفاة للأشخاص الذين تعاطوه. لكن ثمانية مرضى ممن تناولوا الدواء الوهمي توفوا لاحقا بالفيروس.

كيف يُأخذ دواء “ مولنوبيرافير”..

افادت نتائج التجربة التي طبقت على 775 مصابا بالفيروس، أن الدواء يجب أن يأخذ في وقت مبكر بعد ظهور الأعراض. حتى يكون له تأثر ومفعول قوي.

ويمكن تناوله عن طريق الفم بدلاً من إعطائه عن طريق الوريد. وهذا يعني أنه يمكن إعطاؤه خارج المستشفى قبل أن يتطور كوفيد إلى مرحلة خطيرة.

كما قالت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، أنه تم توقيف دراسة سابقة أجريت لمرضى الذين تم إدخالهم بالفعل إلى المستشفى. بسبب الإصابة الحادة بكوفيد بعد نتائج مخيبة للآمال.

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